Det er både svært og trættende at trænge igennem de mange officielle proklamationer, der udgår fra FN på menneskerettighedsområdet, og som bliver større dag for dag. Men den færøske forsker i international politik Heini í Skorini (f. 1983) gør ikke alene et behjertet forsøg; han lykkes i den grad analytisk med at vikle trådene ud, så man bedre forstår baggrunden for og dynamikken i den globale kulturkamp.