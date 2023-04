Jørn Stjerneklar er en institution i dansk presse. En af få, som i årtier imponerende har holdt fast i at dække Afrika intenst og modigt. Han har dækket det meste – fra sultkatastrofer til spirende demokratier – og han fortæller historier råt for usødet.

Stjerneklars mere end 40 år i marken giver intet håb. Tværtimod. Bogens sidste kapitel hedder simpelthen »This is the end«. Her refererer han seks af de forfattere til Afrika-bøger, han har lært mest af, for den ene mistrøstighed efter den anden, inden han selv trumfer: