Eva Botoftes noveller skildrer alle begivenheder, oplevelser, beskrivelser, der udgår fra landskabet nord for polarcirklen, men novellerne er også præget af den metaforiske permafrost, der kan opleves som et eksistentielt vilkår. Der er med andre ord ikke så meget at juble over i novellerne. De beskriver forskellige situationer, skæbner eller udfordringer i livet med en særlig stemning. Materialiteten og dens grænser spiller en vigtig rolle: kroppens fysiske uformåenhed, isens materialitet, der skal perfektioneres eller rummets konkrete udformning. Med korte titler som ”Ben”, ”Platform”, ”Opløsning”, ”Is”, ”Galskab” og ”Den anden” undersøges forholdet mellem lydfortællingen og det mere klassiske novelleformat.