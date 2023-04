Den Kolde Krig sluttede formelt med Murens mirakuløse fald og kommunismens kollaps i 1989, men kampen om dens lære ruller videre. Hvem var henholdsvis de gode og de onde? Kunne Vestens lederne have udvist større hensynsfuldhed over for bestyrerne af sovjetimperiets fallitbo og sikret et bedre geopolitisk landskab anno 2023? Svarene er der ikke enighed om, men en ting er sikkert, historien endte ikke i 1989, som det euforisk blev sagt umiddelbart efter.