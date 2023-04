To danske romaner er nomineret til Nordisk Råd-pris

Det er de nationale medlemmer af bedømmelsesudvalget for Nordisk Råds Børne- og Ungdomslitteraturpris, som har indstillet værkerne.

”Frank mig her” handler om, at det ikke altid er nemt at gøre plads til en ny i familien. Især ikke fars nye kæreste, der hedder Frank, og som fylder alt for meget.

- Fortællerstemmen er troværdig i skildringen af barnets perspektiv og logik, som sjældent flugter med de voksnes. Drengen forstår ikke faderens behov, da far jo allerede ”... bor sammen med en mig”.

- Citatet peger på et barns selvbevidste fortællerstemme, ”en mig”, der har svært ved at forlige sig med ikke længere at være det eneste objekt for faderens kærlighed, står der i motiveringen for nomineringen.