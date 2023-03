Da jeg havde læst bind tre i Madame Nielsens romanserie ”Den Højeste Orden & Underverden”, besluttede jeg, at anmeldelsen skulle starte med et klart statement: Det er komplet ligegyldigt, hvad Madame skriver om – fodboldresultater, lugten af en opgang, et supermarked eller et kapel – fremstillingen bliver forførende, og man følger gerne de kaskader af ord, som forfatteren messende fremmaner i lange arabesker af sproglige guirlander. Madame Nielsen skriver ganske enkelt blændende.