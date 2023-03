Der er uoverensstemmelse mellem skriften og kroppen i musiker, sangskriver og generelt multitalent Katinka Bjerregaards debutroman, ”Klump”. For mens den korte, tætte roman består af komprimerede tekstbidder, der stramt forholder sig til hinanden uden for meget fyld og litterær fugemasse, så er den krop, romanen handler om, både uformelig og ukontrollabel. Kroppen går simpelthen over sine bredder på en måde, som teksten slet ikke gør.