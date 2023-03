Det gør vanvittigt ondt at læse Zarifa Ghafaris selvbiografi om en barndom, ungdom og et voksenliv i et Afghanistan, plaget af katastrofe på katastrofe. Tårerne trænger sig på, mens hun fortæller om sit liv i et land, hvor tragedierne aldrig synes at ende.

Men… da jeg lægger bogen fra mig, er jeg alligevel forbløffende opløftet over denne afghanske heltindes smittende optimisme. Tag bare, da hun forklarer, hvordan hun, allerede inden hun blev voksen, var kvæstet efter to terrorangreb, og om hvordan man kommer videre fra den slags: