Siden sin fremkomst i midten af 1800-tallet har krimien som en slags ideologisk forudsætning haft normalitet over for unormalitet, orden over for kaos.

Krimiens fremkomst og opblomstring faldt sammen med positivismens sejrsgang i videnskab og det industrielle erhvervsliv. Det var en opfattelse af, at man ved nøgternt at iagttage og analysere omverdenen kan nå frem til sandheden.