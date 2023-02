I dag ved vi alle, at 1990’erne – Murens fald, Sovjets kollaps, kommunismens endeligt – var en parentes, hvor de fleste var naive jubeloptimister. Ja, vi samlede os triumferende bag den amerikanske politolog Francis Fukuyamas berømte ord: »Historien er slut.«

Det var den som bekendt ikke – slet ikke! Alle ville ikke leve som os. Ellers tak! Alt det, vi i Vesten så som fremskridt – demokrati, markedsøkonomi, diversitet – så mange andre som tilbageskridt. Som et anslag mod den levevis, de holdt af. Sådan var det for islamister. Det så vi 11. september 2001 med terrorangrebet på USA. Sådan var også for russerne. Det så vi for fuld udblæsning den 24. februar 2022, da Rusland invaderede Ukraine.