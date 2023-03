Netop den ekstreme styring og kontrol går som en rød tråd gennem denne udmærkede bogs brikker til et portræt af Xi Jinping. Han kaldes verdens mægtigste mand, og det kan sagtens være rigtigt. Hævet over enhver tvivl er det dog, at han med hensyn til formel og reel magt er mindst på linje med det kommunistiske Kinas grundlægger, Mao Zedong.