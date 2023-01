Det er med en del forventning, krimilæseren har set frem til Malin Persson Giolitos nyeste, ”I dine hænder”.

Dels viste EU-juristen og datteren af den kontroversielle svenske kriminologiprofessor og krimiforfatter Leif G.W. Persson sig som en fremragende forfatter med ”Størst af alt” i 2017, dels brugte hun dengang krimien som platform for et af tidens ømtålelige emner, et skoleskyderi med afsporede unge i de dystre hovedroller.