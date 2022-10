26/10/2022 KL. 07:20

Stedet, historien og individet er flettet stramt ind i hinanden i en ikke helt vellykket roman

Anmeldelse: Det er ikke lykkedes Inghill Johansen at finde den rette balance mellem en lyrisk og en socialrealistisk stil i skildringen af en familie, der rammes af et selvmord. Hun mestrer begge genrer, men formår ikke at skrue dem sammen til et hele.