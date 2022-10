Den historie om sin opvækst, som Chelsea Manning, spiondømt amerikansk efterretningsanalytiker, udruller i sin netop udkomne erindringsbog, er virkelig rå.

Hun vokser op i et hjem plaget af en fordrukken og voldelig far og en lige så fordrukken og fraværende mor. Faren, som på trods af eller måske netop pga. sin ringe fysik tævede hende, var rasende over, at drengen Bradley, som Chelsea Manning var født som, hellere ville lege med Barbie-dukker og klæde sig i storesøsters tøj end lege med actionmen og krigsfly.