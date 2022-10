Ulf Norrstig er den fåmælte type, selve indbegrebet af den tavse jæger, der er vant til at vente på sit bytte i timevis uden at sige et ord.

Da romanen begynder, er det nytårsmorgen. Ulf vågner tidligt og beslutter sig for at køre op til sin campingvogn i skoven. Senere på dagen skal han fejre sin 70-års fødselsdag. Efter lidt ventetid med kikkerten parat dukker en prægtig hanulv op i skovbrynet.