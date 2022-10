Udgivelsen af denne bog er en begivenhed ud over det sædvanlige i strømmen af historisk litteratur; det er nemlig den første biografi om kong Valdemar den Store. Det kan undre, at det skulle vare så længe, for i samspil med vikingerne har ”Valdemarerne” om nogen trukket det tunge læs i den folkelige og nationalromantiske historieskrivning i nedgangstiderne efter Svenskekrigene, der med en inertiens lov kulminerende i en reel eksistenskamp efter nederlaget i 1864.