Briten Antony Beevor er utvivlsomt vor tids største militærhistoriker. Hans produktion er enorm. Hans emner de størst tænkelige: D-dagen, Stalingrad, Berlin, Anden Verdenskrig, Den Spanske Borgerkrig – blot et udpluk.

Nu har han kastet sig over de to revolutioner og den uhyrlige borgerkrig, som i årene 1917-21 banede vejen for Sovjetunionen som en ny kæmpe på landkortet og introducerede kommunismen som ikke alene en menneskeforagtende, totalitær ideologi, men også en reelt eksisterende tragedie for millioner i årtier frem.