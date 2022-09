Som lille pige ligger Baby en dag i sit barndomshjem, da hendes mor begynder at fortælle hende et eventyr. Det handler om Sælkvinden, der en måneklar nat danser på en plettet sten ude i vandet. En ensom mand kommer tilfældigt forbi og bliver lamslået over kvindens skønhed. Han stjæler hendes sælskind, men lover at give hende det igen syv somre senere, hvis hun vil gifte sig med ham.