Der er en scene i Puk Qvortrups nye roman, ”Mand og barn”, som illustrerer hovedpersonen Vibes indre splittelse. Vibe er for første gang på ferie sammen med sin nye kæreste, Adam, og sin fireårige datter, Lærke, som hun har fra et tidligere forhold. De bor på et luksuriøst charterhotel, Hotel Magic Life, i Egypten, og på feriens første nat vågner Lærke og kryber op i sengen til Vibe og Adam. Hun lægger sig yderst ved Vibes side, så Vibe ligger i midten. Mens Lærke trykker sig mere og mere ind til hende fra den ene side, rykker Adam sig også tættere på hende fra den anden side, og langsomt bliver Vibe klemt mellem de to mennesker, hun elsker mest. Scenen er som taget ud af Puk Qvortrups eget liv: