Hæder til dansk krimiforfatter

Det er i år 31. gang, Glasnøglen uddeles. Initiativet til prisen kom fra Skandinaviska Kriminalsällskapet, men er i mange år blevet uddelt i fællesskab af de fem nationale kriminalakademier i Sverige, Norge, Finland, Island og Danmark.

Ny roman på vej

Tidligere på året modtog ”Mørket under isen” og Hesseldahl Det Danske Kriminalakademis Harald Mogensen-pris for Bedste Danske Kriminalroman. Han er den eneste forfatter, der har fået prisen to gange. Første gang var i 2008 for ”Drager over Kabul”.

Jyllands-Postens krimiekspert, Lars Ole Sauerberg, tildelte i sin anmeldelse ”Mørket under isen” fire stjerner.