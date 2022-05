Fortællemæssigt er det mærkværdigt, at de to forfattere skifter mellem at skrive distanceret om sig selv i tredje person og så helt intimt i jeg-form. Mere problematisk er det, at de to embedsmænd bruger usædvanligt meget plads på virkelig meget selvros. Her burde en redaktør have bedt dem skrue lidt ned for charmen.