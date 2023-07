Maria Fantino fortæller, at det er en drøm, der går i opfyldelse.

- Jeg er vokset op med ’X Factor’ og har drømt om en dag selv at få lov til at stå som vært på programmet og være en del af den kæmpe maskine, som ”X Factor” er, siger hun i pressemeddelelsen.

Da ”X Factor” blev sendt på DR i 2017, var hun vært på ”Ultra Factor”, der gik bag om kulissen og kom tæt på deltagerne.

Her kunne hun mærke, at der var en ”helt særlig energi”, når ”X Factor” gik i gang.

- Så det er både helt vildt skræmmende og ekstremt spændende at få lov til at være med. Jeg er superspændt på opgaven, for det er en stor en, og jeg lover at gøre mit allerbedste, siger Maria Fantino.