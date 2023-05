”Den der lever stille” har vundet tre internationale filmpriser

Filmatiseringen af ”Den, der lever stille” er frit baseret på Leonora Christina Skovs bog og skildrer hendes dysfunktionelle opvækst.

Moren truede, siden Leonora Christina Skov sprang ud som lesbisk, med at dø fra familien. Det fik Leonora Christina Skov til at tage afstand fra begge sine forældre.

Men da Leonora Christina Skov finder ud af, at hendes mor er kommet på hospice og giver hende skylden for at være ramt af brystkræft, bliver hun suget ind i et virvar af følelser og barndomsminder, som får hende til at tvivle på, hvad der er virkelighed og fantasi.

Leonora Christina Skov blev tildelt de danske boghandleres pris, De Gyldne Laurbær, i 2019 for ”Den, der lever stille”.