Ringenes Herre genoplives i nye film

Det er endnu ikke meldt ud, hvornår de nye film får premiere.

Warner Bros. og New Line Cinema står dog også bag en animeret film fra universet - ”The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim” - som udkommer i 2024.

Streamingtjenesten Amazon Prime lancerede i 2022 serien ”The Ring of Power”, der også tager udgangspunkt i ”Ringenes Herre”. Serien modtog dog lunkne anmeldelser fra den danske anmelderstand.

Tolkiens Ringenes Herre-bøger blev udgivet i midten af 1950’erne, men blev først filmatiseret i de første år efter årtusindskiftet.

Ud over at have modtaget flere priser har filmene også været nogle af de mest sete i biografen.