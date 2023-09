16/09/2023 KL. 18:30

For abonnenter

»Det er lige før, jeg synes, man har pligt til at orientere sig i porno«

Kristine Tiedt har brugt de seneste par år på at dykke ned i pornoens verden. Hun startede egentlig med at være temmelig skeptisk, men nu ved hun, hvor mange positive sideeffekter porno også kan have.