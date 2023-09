Luc Besson kunne til gengæld glæde sig over hele seks minutters klapsalver efter Venedig-premieren på filmen ”Dogman”, men The Guardian gav den dog kun to stjerner, mens The Telegraph nøjedes med én.

Lidt mere begejstring lyder der for Woody Allens film, som nogle kalder hans bedste i et årti, mens andre mener, at den hurtigt er glemt igen.

Der er altså formentlig ikke grund til at frygte, at Guldløven går til én af de tre, men det har ikke desto mindre givet anledning til kritiske spørgsmål, at de er involveret i festivalen.

»En kæmpe fejl«

Festivallederen, Alberto Barbera, har forklaret til The Guardian, at man efter hans mening bør skelne mellem manden og kunstneren. Om Polanski lyder det, at han er én af europæisk films store mestre, som begik »en kæmpe fejl for 50 år siden«, og at alle vil have glemt voldtægten om nogle årtier, mens hans film vil stå tilbage.

»Han erkendte sin skyld og bad om tilgivelse fra offeret, og offeret gav ham tilgivelse. Jeg er ikke en dommer, som skal dømme en eller andens dårlige opførsel. Jeg er filmanmelder, mit job er at vurdere films kvalitet. Men det er selvfølgelig en vanskelig situation.«

I tilfældene Besson og Allen er situation en ganske anden, mener Barbera, som peger på, at ingen af dem er kendt skyldige af nogen retsinstanser.

»Det er umuligt at udgive hans film i USA nu, hvilket er fuldstændig utroligt,« siger han om Allen.

Festivallederen var forberedt på kritikken.

»Men det er den tid, vi lever i, hvor der er en særlig type følsomhed i disse sager.«