Det første, der umiddelbart falder i øjnene, når man betræder udstillingen ”Handmade” med værker af Ida Kvetny hos Charlotte Fogh Gallery i Aarhus, er et maleri, som måler to gange fire meter. Det er ikke udelukkende det fysiske format, der afstedkommer en vis opmærksomhed. Maleriet synes som et opgør med Kvetnys hidtidige færdigheder inden