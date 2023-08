Ambitionerne var tårnhøje, køkkenet underbemandet, og reservationsbogen fuld. Kerneingredienser til kaos, som den dag fik hans stress til at koge over. Lige før serveringen forlod den talentfulde unge kok sin station i køkkenet og gik ud for at brække sig.

»Vi var virkelig pressede, og jeg vidste, det blev noget møg. Det gjorde mig dårlig. Til sidst gad nogle af gæsterne i restauranten ikke vente på maden mere og gik. Jeg tænkte bare: Yes! Så har vi chancen for at nå at servere for dem, der bliver. Det var en frygtelig tid,« siger den danske Michelin-kok Christoffer Norton, der dengang var nyuddannet.