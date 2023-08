Før auktionen – der strækker sig over seks dage – kan effekterne ses på en udstilling, hvor Sotheby’s har været nødt til at tage 15 gallerier i brug for at få plads, og det er gratis at komme ind. De forskellige gallerier er bygget op som om, det var Mercurys hjem, hvor køkkenet var centrum for utallige fester.

Sotheby’s forventer, at effekterne kan indbringe mellem 65 og 100 mio. kr. og en del af disse vil blive doneret til Mercury Phoenix Trust og Elton John Aids Foundation.