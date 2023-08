Kidman og Clooney har givet millioner til strejkende kolleger

Begge faggrupper kæmper for at få mere i løn og for bedre arbejdsvilkår.

Underholdningsindustrien og delstaten Californien, hvor Hollywood ligger, lider økonomisk under strejken, skriver AFP.

Det samme gør de strejkende, som ingen løn får.

Blandt de skuespillere, der har doneret penge til deres strejkende kolleger, er George Clooney, Meryl Streep og Leonardo DiCaprio.

Også kendisser som Nicole Kidman, Julia Roberts og Oprah Winfrey har spyttet i SAG-AFTRA’s støttekasse.

Ifølge AFP har fagforeningen samlet over 15 millioner dollar - omkring 102 millioner kroner - de seneste tre uger.

- Underholdningsindustrien er i krise. SAG-AFTRA Fonden behandlinger i øjeblikket mere end 30 gange så mange ansøgninger om krisehjælp, som vi plejer, siger fondens præsident, Courtney B. Vance.