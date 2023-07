Kevin Spacey frikendt i sag om seksuelle overgreb

Derudover har han beskrevet sig selv som en meget flirtende type. Selv om han måske på klodset vis har forsøgt at lægge an på en af mændene, har Spacey hævdet, at han aldrig har begået overgreb.

Efter dommen kom skuespilleren med udtalelser til journalister uden for retten i London.

- Jeg er enormt taknemmelig over, at nævningetinget har taget sig tiden til at gå alle beviserne og alle fakta nøje igennem, før de nåede deres beslutning, og jeg føler mig ydmyg over resultatet i dag, sagde han ifølge nyhedsbureauet AFP.

Hans forsvarer har antydet, at de fire mænd har fremsat anklagerne mod skuespilleren i et forsøg på at få penge ud af ham.

Patrick Gibbs, Spaceys forsvarsadvokat, har tidligere sagt, at ”rygter og berømmelse” er årsag til anklagerne mod Spacey.