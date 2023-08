06/08/2023 KL. 14:00

Fra forargelse til kærlighed: Milliondyr skulptur sætter stadig kursen for Holstebro

Skulpturen ”Kvinde På Kærre” er i dag elsket som få i Holstebro. Indkøbet af den vakte i sin tid opstand, men hyldes nu af borgmesteren som en afgørende satsning. Nu kritiseres kommunen for at mangle et tilsvarende vovemod.