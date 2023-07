For Anna Thygesen elsker at gå ud. På den lille italienske restaurant eller den lokale vinbar er hun som en fisk i vandet. Hun griner, joker, hygger sig.

»Det lyder måske lidt højstemt, men at gå ud giver mig en følelse af, at jeg lever livet,« siger hun, da jeg møder hende på en fyldt tagterrasse i indre København for at tale om, hvordan hun finder ny energi og balance i et til tider hæsblæsende liv.