Når du har drukket dit barns Prime, så gå videre til næste hype

Hundredvis – måske tusindvis – af unge havde forsamlet sig kl. 13:50 på Place de la République i Paris. Her blev de mødt af en bus, hvorpå de afgørende koordinator stod skrevet. Og så gik det stærkt.

Alle løb mod metroen for at nå frem til adressen bag tallene. Stedet, hvor de kunne få fingrene i de eksklusive sneakers, som mærket Corteiz havde ”droppet” i samarbejde med Nike. Undervejs udbrød der slagsmål, og enkelte måtte efterfølgende indlægges. Billederne bredte sig hurtigt på det sociale medie Tiktok i april, hvor min 14-årige søn straks bemærkede, at Corteiz var værd at kaste sine få penge efter.