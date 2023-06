Det er ikke hver dag, en fiskeskipper får tårer i øjnene. Saltvand, måske, men ikke tårer skubbet i gang af følelser.

Det skete senest for Bjarne Hansen for tre år siden. I december 2020 fik han et opkald fra SF’s formand, Pia Olsen Dyhr, der overbragte fiskeren og ravmuseumsejeren fra Thyborøn nyheden om, at Folketinget netop havde stemt ja til en bevilling på 630 mio. kr. over de kommende års finanslov. Pengene skal række til at rense op efter ni store danske forureningssager. Bl.a. ved Høfde 42 på Harboøre Tange, hvor kemivirksomheden Cheminova har efterladt syv tons kviksølv og omkring 100 tons andre kemikalier.