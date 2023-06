Det synes magtpåliggende for det kunstfaglige personale på Museum Jorn i Silkeborg at skabe sammenfatninger mellem Asger Jorn og de skiftende kunsthistoriske karakterer, som museet har udstillet gennem de seneste år, men i tilfældet Yves Klein – manden, der så at sige nydefinerede primærfarven blå – fremstår koncentratet måske en anelse ude af synkronisering med historien.