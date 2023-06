12/06/2023 KL. 06:45

For abonnenter

»Vi er exceptionelt gode til at grine af os selv og hinanden«

Søren Østergaard elsker at bo i et land, hvor man kan gøre grin med statsministeren uden at lave skandale. Til gengæld hader han alle de åndssvage regler, som konstant bliver smidt i hovedet på os. Den populære komiker er i fuld sving med endnu sæson som kulørt midtpunkt i Zirkus Nemo. Men i sit stille sind drømmer han om, hvordan sommeren skal se ud, når han engang bliver pensionist.