Den sitrende stemning i bankohallen og ærgrelsen over ikke at have det sidste afgørende nummer kan snart være fortid.

Det er i hvert fald et meget muligt scenarie for Aarhus og Omegns Bankocenter i Viby. Klubben blev i 2020 politianmeldt af Spillemyndigheden, som er en styrelse under Skatteministeriet. Det er den aarhusianske bankoklub dog langtfra ene om.