Skuespiller Henrik Noél Olesen er død - 55 år gammel

Ifølge filmdatabasen Danskefilm.dk fik Henrik Noél Olesen sin seriedebut i tv-serien ”Taxa” i 1997. Filmdebuten kom et par år senere i 2000 i filmen ”Juliane”.

Hans seneste rolle var i den danske film ”Kagefabrikken” fra 2022, hvor han har en lille, men vigtig rolle som bageren ØB.

Han kan også opleves på det store lærred efter sin død. Det er i filmen ”Den grænseløse”, som er den seneste film i serien om Afdeling Q efter ”Marco effekten”.

I ”Den grænseløse” spiller Henrik Noél Olesen politimester Jacobsen.

Den nu afdøde skuespiller fik sin skuespiluddannelse ved Odense Teater i 2017.

Filmmagasinet Ekko skriver, at Henrik Noél Olesen efterlader et dybt indtryk hos publikum og de mange skuespillere og branchefolk, der efter hans død var samlet på et værtshus for at mindes deres afdøde kollega.