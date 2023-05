29/05/2023 KL. 06:00

For abonnenter

De tog dybe samtaler for at undgå skilsmisse

I podcasten ”Hvad er der nu galt?” tager kæresteparret David Mandel og Camille Gudmand Lange lytterne med helt ind i dobbeltsengen, når de går potentielle skilsmisseårsager efter i sømmene for at undgå at gå fra hinanden.