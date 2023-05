I den græske komedie “Lysistrate” afstår kvinderne fra at have sex med mændene for at standse den Peloponnesiske Krig. I “Iliaden” overgiver Helena sig til Prins Paris, hvilket bliver begyndelsen på Den Trojanske Krig. Og Kong Ødipus’ incestuøse forelskelse i sin mor er blevet fremstillet og psykoanalyseret i generationer. Lige siden teatrets opfindelse er sex blevet brugt som illustration af magt og relationer.