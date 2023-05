I den grundige og smukke publikation på mere end 300 sider, der ledsager udstillingen i Skagen, kan man erhverve sig en fundamental viden om Marie Krøyers liv og måske især hendes begavelse for at skabe netværker inden for den kulturelle elite. Som kvindelig kunstner i en mandsdomineret samtid måtte hun imidlertid tage visse kampe i datidens system, men her vil jeg vove udelukkende at tage et forsigtigt afsæt i den aktuelle udstilling og dens værker.