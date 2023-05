05/05/2023 KL. 08:30

For abonnenter

Chef ville kysse ham på dansegulvet – alligevel forsvarer Rasmus Ejrnæs retten til en fri tone

Radiovært og debattør Rasmus Ejrnæs har både prøvet at overskride sin chefs grænser samt at få sine egne overskredet. Alligevel er han blandt de, der frygter, at MeToo hæmmer den frie tone.