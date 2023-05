Karin Hindsbo troede, at hun skulle puste ud efter seks usædvanligt travle år.

Den 49-årige dansker har siden 2017 været direktør for Nationalmuseet i Oslo. En ansættelse, der udløber 1. juni, og som hun i januar fastslog ikke ville blive forlænget. Derfor var Hindsbo gået i gang med at søge ind på CBS for at tage en MBA.