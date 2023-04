Dansk bogsucces bliver til tv-serie på Netflix

Fans af succesromanerne om ”Afdeling Q” kan se frem til at opleve fortællingerne som tv-serie.

Verdens mest brugte streamingtjeneste, Netflix, vil indspille en ny tv-serie baseret på bogsuccesen af den danske krimiforfatter Jussi Adler-Olsen.

- Hver af dem (romanerne, red.) er et forrygende mysterium med et stort potentiale for en god sæson af fjernsyn, udtaler den amerikanske filminstruktør Scott Frank i en pressemeddelelse.