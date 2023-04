TV 2 indleder større fyringsrunde

»Danskerne ændrer vaner og går væk fra de lineære kanaler og over på tv2.dk, sociale medier og streaming. Vi kan se, at den udvikling er så dramatisk, at vores gennemslagskraft og relevans er på spil, hvis vi ikke rykker med brugerne nu. Det er baggrunden for, at vi med en ny strategi og organisering skal fremtidssikre Nyhederne,« lyder det fra Ulla Pors.

Forhandlingerne om vilkårene for frivillige fratrædelser indledes tirsdag og vil blive afgjort den 1. maj. Den reelle fyringsrunde vil ske den 25. maj.

Ulla Pors har tidligere sagt til fagbladet Journalisten, at der kommer til at ske omfattende ændringer på TV 2, som formentlig vil indebære fyringer.

Derudover har det været fremme, at TV 2 agter at rykke aftendækningen på TV 2 News og tv2.dk til Odense.