Bengt Burg er død

De fleste vil dog nok tænke på ”Lykkehjulet”, når hans navn bliver nævnt.

I 1988 blev han kåret til Danmarks bedste radiovært. Året efter overtog han værtsrollen på ”Lykkehjulet” og nåede at lave flere end 3000 programmer.

Han var vært på den populære tv-quiz frem til 2000.

Her blev han fyret fra ”Lykkehjulet”, da TV 2 ville tiltrække yngre seere med en ung vært.

Bengt Burg oprettede sin egen kommunikationsvirksomhed og blev foredragsholder og honningimportør, og et liv væk fra tv-skærmen gav ham mulighed for at bruge mere tid på at sejle.