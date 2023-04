02/04/2023 KL. 15:35

Liv Thomsen vinder pris for sit arbejde: »Teknologien og digitaliseringen har skabt nogle helt andre arbejdsvilkår og muligheder«

Liv Thomsen står bag Historieselskabet og er kendt for sine mange år som tv-vært. Hun vandt for nylig en pris for sit arbejde med fejringen af 300-året for Dansk Teater.