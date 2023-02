Koncerten finder sted den 27. maj og er en del af deres Wild Dreams Tour, der begyndte i 2022 og bød på en udsolgt koncert på Wembley Stadium i London.

»Vi er ekstremt glade for at have fået Westlife til Jelling. De er lyden af årtusindeskiftet og den store boyband-æra, som vi ved, at mange af vores gæster elsker. Og så har Westlife vokset sig fra et ungt boyband til en stor og respekteret popgruppe med et ambitiøst show, som jeg er sikker på kommer til at skabe en kæmpe fest i Jelling,« udtaler programchef for Jelling Musikfestival Gaute Niemann.