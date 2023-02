Det er ifølge ham ”ikke foreneligt” at bestride posterne som blandt andet kultur- og udenrigsordfører samt sidde i diverse udvalg og samtidig føre sag mod teatret.

- Jeg har derfor besluttet at hæve retssagen mod teatret, så jeg fremover kan fokusere 100 procent på politik, skriver han.

Jon Stephensen stoppede arbejdet med øjeblikkelig virkning efter meddelelsen fra Aveny-T’s bestyrelse i det sene forår.

Knap en uge senere - den 2. juni - blev det meddelt, at skuespilleren Thomas Levin ville tiltræde som konstitueret direktør på teatret.

I august 2022 kom det frem, at Jon Stephensen i sin tid som teaterdirektør i mindst tre tilfælde havde tilbudt syge skuespillere 5000 kroner for at gennemføre en forestilling.